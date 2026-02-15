Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in Dortmunder Nordstadt

Schwerer Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Dortmund (ots)

Bei einem schweren Wohnungsbrand in der Dortmunder Nordstadt mussten am Sonntagmorgen alle Bewohner durch die Feuerwehr gerettet werden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus, das sich im weiteren Verlauf auf das hölzerne Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ausbreitete.

Die Feuerwachen 1 (Stadtmitte) und 2 (Nord) wurden um 03:49 Uhr von der Einsatzleitstelle in die Stahlwerkstraße mit den Einsatzstichworten "Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Beim Eintreffen standen auf allen Etagen und an jedem Fenstern Bewohner, die das Gebäude durch das verrauchte Treppenhaus nicht mehr verlassen konnten. Mit der Hilfe von zwei Drehleitern und über tragbare Leitern, konnten die Einsatzkräfte alle 14 Personen (davon drei Kinder) aus dem Haus retten. Parallel gingen Atemschutztrupps in das Gebäude, um den Brand zu löschen. Unterstützt wurden sie dabei von dem Löschzug 29 der Freiwilligen Feuerwehr aus Deusen.

Aufgrund der kalten Witterung wurden die betroffenen Personen an der Einsatzstelle in einem Bus der Stadtwerke betreut. Bei drei von ihnen wurde eine Rauchgasvergiftung im Blut festgestellt, so dass sie zur weiteren Beobachtung in Krankenhäuser verbracht wurden. Aufgrund der umfangreichen Beschädigungen musste das gesamte Gebäude stromlos geschaltet und für "unbewohnbar" erklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort dauerten ca. 3 Stunden an.

