Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einem Geschäftshaus am Schwanenwall - keine Verletzten

Dortmund (ots)

Ein Feuer in einem zweigeschossigen Einzelhandelsgeschäft in der Dortmunder Innenstadt beschäftigte die Feuerwehr Dortmund in der Nacht von Sonntag auf Montag. Personen kamen nicht zu schaden. Um etwa 23:20 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund über ein Feuer in einem Gebäude am Schwanenwall informiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte waren Flammen auf dem Dach eines zweistöckigen Einzelhandelsgeschäftes zu erkennen. Die Feuerwehr leitete unmittelbar die Brandbekämpfung über eine Drehleiter ein. Vorsorglich wurden die Bewohner des Nachbargebäudes evakuiert und in einem bereitgestellten Bus untergebracht. Aufgrund der unklaren Situation zu Beginn des Einsatzes wurden weitere Kräfte zur Unterstützung nachgefordert. Auch Spezialkräfte für Sonderlöschtechnik der Feuerwehr Dortmund wurden hinzu alarmiert. Durch die eingesetzte Drohne des Fernmeldezuges der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Situation aus der Luft unter anderen mit Wärmebildaufnahmen besser eingeschätzt werden. Das Feuer hatte sich im 1. Obergeschoss des Geschäftshauses ausgebreitet und konnte letztendlich mit Schaum vollständig abgelöscht werden. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Brandes auf die Nachbargebäude. Aufgrund des Einsatzes war der Schwanenwall einseitig gesperrt. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis weit nach Mitternacht. Eine Kontrolle des Gebäudes nach Glutnestern um 5:00 Uhr verlief ohne Erkenntnisse. Im Einsatz waren mehr als 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Die Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell