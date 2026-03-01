Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

In einem Restaurant kam es zu einem Feuer in der Absauganlage. Das Übergreifen auf das Gebäude konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Feuerwehr Dortmund wurde kurz nach 13 Uhr zu einem Brand in ein mehrgeschossiges Gebäude in der Rheinischen Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung erkennbar. Durch den ersteintreffenden Löschzug konnte schnell ein Feuer in einer Absauganlage eines Restaurants im Erdgeschoss ausgemacht werden. Zusätzlich war die Dachkonstruktion des Erdgeschosses im hinteren Gebäudeteil betroffen, da der Kamin hier in Höhe des ersten Obergeschosses aus dem Gebäude geführt wurde und bis zum eigentlichen Dach außen an der Fassade verlief. Aufgrund der komplexen und zunächst nicht vollständig übersichtlichen Lage wurde ein weiterer Löschzug sowie Spezialkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Da das Ladenlokal bereits geräumt war und es keine verletzten Personen zu beklagen gab, konnten sich die Feuerwehrkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Im Restaurant war das Feuer schnell unter Kontrolle. Die betroffene Dachkonstruktion wurde geöffnet und auf Glutnester abgesucht. Zur Umfassenden Erkundung des gesamten Gebäudes kamen dabei auch der Teleskopmast 54 sowie die Drohne des Fernmeldezugs zum Einsatz. Der Schaden konnte auf die Absauganlage sowie einen kleinen Teil der Dachkonstruktion begrenzt gehalten werden. Die verrauchten Bereiche wurden mit Hochleistungslüftern entraucht. Wohnungen oder Nachbargebäude waren nicht betroffen. Die Ursache des Brandes wird von der Krimimalpolizei ermittelt. Für die Dauer des Einsatzes war die Rheinische Straße in Richtung Innenstadt gesperrt. Ebenfalls waren die Stadtbahnlinien U43 und U44 gesperrt.

Der Einsatz dauerte insgesamt ca. 2,5 Stunden. Alarmiert waren mehr als 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr. Weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr stellten den Grundschutz auf den Feuerwachen sicher.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell