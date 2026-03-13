PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Bergneustadt (ots)

   Ein 62-jähriger Mann aus Bergneustadt hat einen mittleren 
vierstelligen Geldbetrag verloren. Er erhielt am Mittwoch (11. März) 
einen Anruf von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Das 
Perfide: Der Betrüger hatte die angezeigte Telefonnummer manipuliert,
sodass sogar die tatsächliche Rufnummer der Bank angezeigt wurde. Der
Betrüger gaukelte dem 62-Jährigen vor, dass von seinem Konto zwei 
hohe Abbuchungen veranlasst worden waren und er diese besser 
stornieren sollte. Dazu forderte der Anrufer die Herausgabe zweier 
Push-TANs, die ihm der Bergneustädter dann auch übermittelte. Am 
Donnerstagmorgen stellte er zwei Überweisungsvormerkungen in Höhe 
eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages fest und erstattete 
Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei rät:
   - Die angezeigte Telefonnummer könnte manipuliert sein. Beenden 
     Sie deshalb das Gespräch und rufen Sie lieber selbst bei der 
     Bank zurück. Verwenden Sie dafür aber nicht die Rückruftaste!
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie 
     die Angaben durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank.
   - Geben Sie niemals TAN-Nummern, PIN, Kreditkartennummer oder 
     ähnliches weiter. Ein richtiger Bankmitarbeiter wird niemals 
     danach fragen.
   - Übergeben Sie auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an 
     unbekannte Personen.
   - Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

