Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Geldbetrag

Bergneustadt (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Bergneustadt hat einen mittleren vierstelligen Geldbetrag verloren. Er erhielt am Mittwoch (11. März) einen Anruf von einem Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Das Perfide: Der Betrüger hatte die angezeigte Telefonnummer manipuliert, sodass sogar die tatsächliche Rufnummer der Bank angezeigt wurde. Der Betrüger gaukelte dem 62-Jährigen vor, dass von seinem Konto zwei hohe Abbuchungen veranlasst worden waren und er diese besser stornieren sollte. Dazu forderte der Anrufer die Herausgabe zweier Push-TANs, die ihm der Bergneustädter dann auch übermittelte. Am Donnerstagmorgen stellte er zwei Überweisungsvormerkungen in Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages fest und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei rät: - Die angezeigte Telefonnummer könnte manipuliert sein. Beenden Sie deshalb das Gespräch und rufen Sie lieber selbst bei der Bank zurück. Verwenden Sie dafür aber nicht die Rückruftaste! - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Prüfen Sie die Angaben durch direkte Kontaktaufnahme mit Ihrer Bank. - Geben Sie niemals TAN-Nummern, PIN, Kreditkartennummer oder ähnliches weiter. Ein richtiger Bankmitarbeiter wird niemals danach fragen. - Übergeben Sie auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell