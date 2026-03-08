PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260308- 0314 Frankfurt- Sachsenhausen: Beziehungsstreit- Polizei hilft bei Versöhnung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagabend (7. März 2026) wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann im Bereich des Eisernen Stegs gerufen, das Paar solidarisierte sich und griff die Beamten an.

Nach bisherigem Kenntnisstand geriet das Ehepaar gegen 20:05 Uhr in Streit. Da der 62- jährige Mann seine 38- jährige Ehefrau schlug, griff eine Passantin helfend ein und wurde ebenfalls durch den 62- Jährigen angegriffen und leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Streife solidarisierte sich das Paar und griff gemeinsam die Beamten an. Diese wehrten den Angriff ab, indem sie die 38- Jährige und den 62-Jährigen zu Boden brachten und festnahmen.

Das Pärchen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Die verletzte Passantin begab sich eigenständig in Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

