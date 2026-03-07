Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260307- 0312 Frankfurt- Innenstadt: Museumsbesuch endet in JVA

Frankfurt (ots)

(ma) Ein Museumsbesuch am gestrigen Freitagmittag (6. März 2026) endete für einen 25- jährigen Mann in der Justizvollzugsanstalt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der junge Mann gegen 12:00 Uhr in einem Museum am Bertha- Pappenheim- Platz auf. Da er augenscheinlich mehrere Informationstäfelchen einsteckte, sprach ihn ein Sicherheitsmitarbeiter darauf an. In Folge dessen kam es zu verbalen Streitigkeiten und der 25- Jährige beleidigte den Mitarbeiter. Die alarmierte Streife kontrollierte den 25- Jährigen und fand diverse Ausweise und Karten bei diesem auf, welche aus Diebstählen stammten. Die Beamten sicherten das Diebesgut und stellten zudem fest, dass der junge Mann einen offenen Haftbefehl hatte. Da er diesen nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die JVA überstellt.

