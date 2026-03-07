PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260307- 0312 Frankfurt- Innenstadt: Museumsbesuch endet in JVA

Frankfurt (ots)

(ma) Ein Museumsbesuch am gestrigen Freitagmittag (6. März 2026) endete für einen 25- jährigen Mann in der Justizvollzugsanstalt.

Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich der junge Mann gegen 12:00 Uhr in einem Museum am Bertha- Pappenheim- Platz auf. Da er augenscheinlich mehrere Informationstäfelchen einsteckte, sprach ihn ein Sicherheitsmitarbeiter darauf an. In Folge dessen kam es zu verbalen Streitigkeiten und der 25- Jährige beleidigte den Mitarbeiter. Die alarmierte Streife kontrollierte den 25- Jährigen und fand diverse Ausweise und Karten bei diesem auf, welche aus Diebstählen stammten. Die Beamten sicherten das Diebesgut und stellten zudem fest, dass der junge Mann einen offenen Haftbefehl hatte. Da er diesen nicht begleichen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die JVA überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



  • 06.03.2026 – 14:28

    POL-F: 260306 - 0311 Frankfurt - Sindlingen: Fahndungsrücknahme - Bezug zu Meldung Nr.: 0302

    Frankfurt (ots) - (di) Die seit gestern Abend (05. März 2026) vermisste 79-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen und zurück an ihre Wohnanschrift gebracht. Die Vermisstenfahndung wird daher hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:31

    POL-F: 260306 - 0310 Frankfurt - Griesheim: Erneut Diebe auf Frankfurter Friedhof unterwegs

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Abend (5. März 2026) kam es auf einem Friedhof in Griesheim zu Diebstählen von Grabschmuck. Zwei Unbekannte wurden noch vor Ort gesehen, konnten jedoch unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten und Zeugen. Nachdem gestern Abend gegen 23:30 Uhr ein Anwohner verdächtige Geräusche vom Friedhof in Griesheim ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:30

    POL-F: 260306 - 0309 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Diebstahl von Kraftfahrzeug

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (5. März 2026) nahmen Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann fest, der zuvor ein Fahrzeug von einem Parkplatz in der Hanauer Landstraße entwendete. Nach aktuellen Erkenntnissen stellte der 43-jährige Geschädigte seinen PKW unverschlossen und mit laufendem Motor gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der ...

    mehr
