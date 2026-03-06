PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306 - 0309 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Diebstahl von Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (5. März 2026) nahmen Polizeibeamte einen 44-jährigen Mann fest, der zuvor ein Fahrzeug von einem Parkplatz in der Hanauer Landstraße entwendete.

Nach aktuellen Erkenntnissen stellte der 43-jährige Geschädigte seinen PKW unverschlossen und mit laufendem Motor gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Hanauer Landstraße ab und begab sich daraufhin in das Restaurant. Die Gelegenheit nutzend, setzte sich der 44-jährige Tatverdächtige in das Auto des Geschädigten und fuhr die Hanauer Landstraße stadtauswärts davon. Kurz darauf bemerkte der Fahrzeugbesitzer den Diebstahl und meldete sich beim Notruf der Polizei. Zwischenzeitlich hielt der Fahrzeugdieb auf seiner Flucht an einem weiteren Schnellrestaurant auf der Hanauer Landstraße an, wo ein weiterer Mann in den PKW zustieg. Die inzwischen informierten Streifen entdeckten das flüchtige Fahrzeug jedoch schnell im Rahmen der Fahndung.

Die Anhaltesignale missachtete der 44-Jährige und beschleunigte das Fahrzeug weiter stadtauswärts. Nach mehreren weiteren Verkehrsverstößen, die er unter hoher Geschwindigkeit beging, endete die Fahrt des Diebes in einer Sackgasse, wo er und sein Beifahrer kurzerhand festgenommen wurden.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, unter dem Einfluss von Rauschgift stand und dazu keinen festen Wohnsitz hat.

Er wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

