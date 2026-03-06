PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260306 - 0308 Frankfurt-Sachsenhausen: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (6. März 2026) stoppte eine Streife ein illegales Kraftfahrzeugrennen.

Gegen 01:30 Uhr fiel einer Funkstreife auf der Kennedyallee ein Golf GTI mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Streife entschloss sich zur Nachfahrt, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Dabei musste der Streifenwagen stark beschleunigt werden, um das Fahrzeug im Blick zu behalten. Im Laufe der Flucht führte der Fahrer waghalsige Manöver durch. Die Fahrt führte bis zur Niederräder Landstraße, wo das Fahrzeug schließlich gestoppt wurde. Neben dem tatverdächtigen 19-jährigen Fahrer befanden sich vier weitere Beifahrer in dem Fahrzeug. Das Verhalten des 19-Jährigen hatte unmittelbare Auswirkungen: Der Führerschein und das Fahrzeug wurden noch vor Ort beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen entlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

