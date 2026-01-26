HZA-A: Internationaler Zolltag am 26.01.2026 / ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement

Hauptzollamt Augsburg

Der Zoll in Deutschland leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Gesellschaft und Wirtschaft. Ob bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs oder im Kampf gegen (organisierte) Kriminalität: Zollbehörden sorgen täglich für Sicherheit für die Wirtschaft und Bürger, Gesundheit und Umwelt in enger Zusammenarbeit mit nationalen wie europäischen Partnerbehörden.

Unter dem Leitthema "Zoll schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement" steht der Internationale Zolltag am 26. Januar 2026. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die wichtige Schutzfunktion des Zolls zu stärken und seine Bedeutung für Staat, Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen deutlich zu machen. "Der Weltzolltag macht sichtbar, wie unverzichtbar Zollverwaltungen weltweit für sichere Grenzen und einen funktionierenden Handel sind. Auch in Deutschland ist und bleibt der Zoll ein Garant für Sicherheit, gerechten Wettbewerb und gesicherte Staatseinnahmen - getragen von moderner Technik und sehr gut ausgebildeten Nachwuchskräften", so Dr. Armin Rolfink, der Präsident der Generalzolldirektion.

Die tägliche Wachsamkeit des Zolls und sein konsequentes Engagement sind entscheidend, um wachsenden Bedrohungen zu begegnen. Hierzu zählen der illegale Waffen- und Drogenhandel, Finanzkriminalität sowie unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte aus Drittländern aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei geht die Arbeit des Zolls weit über die bloße Kontrolltätigkeit hinaus: Moderne Analysetechniken, internationale Zusammenarbeit und starke Partnerschaften bilden das Rückgrat einer wirksamen Gefahrenabwehr.

Der Internationale Zolltag 2026 hebt die Rolle des Zolls als effizienter und kompetenter Partner zum Schutz der Gesellschaft hervor. Denn hinter jeder Kontrolle und jeder Intervention steht ein gemeinsames Ziel: Menschen zu schützen, Schaden zu verhindern und die Sicherheit und Stabilität unseres Gemeinwesens verlässlich zu gewährleisten.

75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland möchte das Hauptzollamt Augsburg mit Ihnen am 18. Juli 2026 feiern. Wir sind der ZOLL - beim Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg beim Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Göggingen, können Sie sich ein Bild von der vielfältigen Arbeit beim ZOLL machen. Von 12:30 bis 16:00 Uhr stehen Ihnen die Zollbeamtinnen und -beamten Rede und Antwort. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

