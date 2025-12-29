Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Zoll durchsucht in der Hotel- und Gastronomiebranche

Augsburg/Ingolstadt/Schwaben/Oberbayern (ots)

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II eine Wohnung, ein Hotel und eine Gaststätte im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm und im Landkreis Kelheim durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass Beiträge zur Sozialversicherung nicht bzw. nicht in voller Höhe entrichtet wurden. Ferner besteht der Verdacht des Subventionierungsbetrugs.

Ein in der Gastronomiebranche tätiges Ehepaar wird verdächtigt ihr im Hotel und Gasthaus beschäftigtes Personal nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet zu haben. Zusätzlich sollen sie unrechtmäßig Kurzarbeitergeld für das Personal bezogen haben. Eine hierfür notwendige reduzierte Arbeitszeit lag wohl nicht vor.

Die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Augsburg konnten an den Örtlichkeiten zahlreiche Beweismittel sicherstellen. Angetroffene Arbeitnehmer wurden als Zeugen vernommen.

Um die noch andauernden Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, können im Augenblick keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

