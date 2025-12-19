Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: ZOLL beschlagnahmt 600 Markenmützen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Schwaben (ots)

600 Markenmützen stellten kürzlich Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg sicher. Am späten Abend kontrollierten sie einen türkischen Reisebus und überprüften die Einhaltung der zollrechtlichen Vorschriften.

Über Österreich aus der Türkei kommend, beförderte der Bus neben Passagieren auch aufgegebenes Gepäck. Bei der Kontrolle des Gepäcks stellten die Kontrollbeamten 600 gefälschte Wollmützen diverser Marken in zwei Transporttaschen fest. Weder Absender noch Empfänger der Sendung konnten ermittelt werden. Die Mützen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zusatzinformation:

Das Nachahmen und Fälschen von Markenprodukten wird Produktpiraterie genannt. Dabei werden Fälschungen von rechtlich geschützten Originalwaren illegal hergestellt. Das verletzen des Markenrechts sowie den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften stellt eine Straftat dar. Das Hauptzollamt Augsburg stellte im Jahr 2024 gefälschte Produkte im Wert von über 580.000 Euro sicher.

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell