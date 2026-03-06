PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306 - 0306 Frankfurt - Sachsenhausen: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstagabend (5. März 2026) kam es in Sachsenhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung u.a. mit einem Pfefferspray zum Nachteil von zwei 26-Jährigen.

Die beiden Geschädigten befanden sich am gestrigen Abend gegen 20:40 Uhr im Bereich der Darmstädter Landstraße, Ecke Mühlbruchstraße auf dem Weg in Richtung der S-Bahnstation "Lokalbahnhof".

Vor dem Abgang in die B-Ebene des Bahnhofs wurden sie unvermittelt von insgesamt fünf Tatverdächtigen mit Schlägen und Tritten attackiert. Zusätzlich sei durch einen Tatverdächtigen ein großes Pfefferspray gezogen und den Geschädigten ins Gesicht gesprüht worden. Anschließend entfernten sich die fünf Tatverdächtigen in unbekannte Richtungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

