POL-F: 260306 - 0303 Frankfurt - Nied: Verkehrsunfall auf Bahnübergang

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich gegen 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang in Nied, hierbei wurden zwei Personen leichtverletzt und die dortige Schranke beschädigt.

Der Unfall stellt sich nach aktuellem Ermittlungsstand wie folgt dar. Ein 55-jähriger Fahrer eines grauen Opels fuhr von der Birminghamstraße kommend in Richtung Oeserstraße. In Höhe des Bahnübergangs kam es zu einem Rückstau, als die Schranken sich dann schlossen, befand er sich weiterhin auf dem Bahnübergang. Um eine Kollision mit der einfahrenden Bahn zu vermieden fuhr er gegen die Bahnschranke auf die dahinterliegende Straße, hierbei wurden er und seine 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Sowohl die Schranke als auch der PKW wurden stark beschädigt. Der Personen- und Fahrzeugverkehr konnte nach der polizeilichen Unfallaufnahme uneingeschränkt passieren, eine Reparatur der Schranke ist zeitnah vorgesehen.

