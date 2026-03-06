Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306- 0302 Frankfurt- Sindlingen: Vermisste Person- Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Donnerstagabend (5. März 2026), gegen 19:00 Uhr, wird die 79-jährige Brigitte Ingrid Z. aus Frankfurt Sindlingen vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 5. März 2026 im Altenheim Agaplesion Schwanthaler Carree in Frankfurter Sachsenhausen gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Brigitte Ingrid Z. in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, zwischen 155 und 160 cm, schlanke Statur, ungepflegtes Erscheinungsbild, blondes / graumeliertes zerzaustes Haar, die Haarlänge soll zwischen kurz und mittellanges Haar betragen; sie ist mit einer mintgrünen Jacke, einem grünen Pullover, einer schwarzen Hose und lilafarbenen Winterstiefeln bekleidet. Sie soll eine Handtasche mit sich führen und einen leicht gebückten Gang haben.

Ein Foto ist dem beigefügten Link zu entnehmen:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/79-jaehrige-aus-sindlingen

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell