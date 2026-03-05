PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0301 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kontrolleur und Polizistin angegriffen

Frankfurt (ots)

(di) Im Rahmen einer Routinekontrolle am gestrigen Abend (04. März 2026) griff eine junge Frau einen Kontrolleur und später auch noch die eingesetzten Beamten an. Zwei Strafanzeigen und eine Ingewahrsamnahme waren die Folge.

Eine 32-Jährige steht im Verdacht gestern Nachmittag gegen 14:50 Uhr einen Mitarbeiter des Prüfdienstes der Verkehrsgesellschaft bei einer Kontrolle an der Straßenbahnhaltestelle "Am Hauptbahnhof" angegriffen zu haben". Gegenüber der einschreitenden Streife zeigte sie sich unablässig aggressiv und trat bei ihrer Festnahme eine eingesetzte Beamtin.

Letztlich muss sich die erheblich alkoholisierte 32-Jährige wegen des Verdachts der Körperverletzung und tätlichen Angriffs verantworten. Eine Ingewahrsamnahme wurde zudem aufgrund ihres Zustandes angeregt und im Polizeipräsidium durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

