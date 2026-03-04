PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260304 - 0298 Frankfurt - Oberrad: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte beschädigten zwischen dem 23.Februar 2026, 19:00 Uhr und dem 24. Februar 2026, 05:15 Uhr einen PKW, indem eine Schraube seitlich in den hinteren linken Reifen gedrückt wurde. Der Wagen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem öffentlich zugänglichen Stellplatz vor einem Haus in der Offenbacher Landstraße zwischen den Nummern 400 und 500.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

