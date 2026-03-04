Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260304 - 0295 Frankfurt - Niederrad: Störung der Totenruhe

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nach vom 02. März auf den 03. März 2026 wurden auf dem Alten Friedhof Schwanheim eine Vielzahl Gräber beschädigt und Metalle entwendet.

Nach Aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 14:00 Uhr des 02. März bis um 12:00 Uhr des 03. März.

Es wurden bei etwa 30 Gräbern Beschädigungen durch den Diebstahl festgestellt. Der Fokus lag hierbei auf wertigen Metallteilen. Teilweise wurden Grabsteine zerstört, um die darin eingefassten Metallgegenstände herauszubrechen.

Das zuständige Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nun werden Zeugen und potenzielle Geschädigte, die für die Grabpflege verantwortlich sind, gebeten, sich beim 10. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11000 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell