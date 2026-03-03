Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0292 Frankfurt - Hausen: Fahrzeug ausgebrannt - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (02. März 2026) brannte im Stadtteil Hausen ein Pkw. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, doch das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Anwohner meldeten gegen 22:20 Uhr den Brand eines Fahrzeugs "An der Litzelwiese". Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Mietfahrzeug, bei dem es zu einer Flammenbildung kam, durch die das Auto erheblich beschädigt wurde. Die rasch eintreffende Feuerwehr löschte den Brand, sodass das Feuer nicht noch auf weitere geparkte Fahrzeuge übergriff.

Die Kriminalpolizei nach ersten Erkenntnissen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

