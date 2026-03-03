Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0290 Frankfurt - Ostend: Zahlstreitigkeiten führen zu tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(la) Am Vormittag des 02. März 2026 kam es zu Zahlstreitigkeiten in einem Hostel auf der Hanauer Landstraße, die in einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte endeten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 10:45 Uhr geriet der 29-jährige Tatverdächtige aufgrund ausstehender Zahlungen mit den Hostelmitarbeitern in Streit und erhielt in der Folge ein Hausverbot. Da er das Hostel jedoch nicht verließ, wurde die Polizei zur Unterstützung alarmiert. Die Polizeibeamten versuchten den Tatverdächtigen zum Verlassen der Örtlichkeit zu bewegen, da er sich jedoch hartnäckig weigerte, beabsichtigten die Beamten ihn am Arm zu greifen und aus dem Hotel zu führen.

Beim ersten Kontakt mit dem Arm schlug der Tatverdächtige jedoch unvermittelt einem Polizisten wiederholt mit der Faust ins Gesicht und trat der Polizistin in der Folge auch gegen den Oberkörper. Erst nach dem Eintreffen von Unterstützungskräften, unter denen sich auch ein Diensthund befand, der lautstark bellend auf sich aufmerksam machte, unterließ der Tatverdächtige seine Handlungen und wurde festgenommen. Die Polizeibeamtin wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Es ist beabsichtigt, den wohnsitzlosen Tatverdächtigen heute dem Haftrichter vorzuführen.

