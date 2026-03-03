PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0288 Frankfurt - Ostend: Zeugensuche nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei unbekannte Männer raubten am gestrigen Montagmorgen (02. März 2026) einen Fahrradfahrer aus, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der 59-jährige Radfahrer fuhr gegen 08:00 Uhr durch die Unterführung im Bereich Hanauer Landstraße / Ratsweg, als ihn plötzlich ein Mann unvermittelt mit beiden Händen von der Seite stieß, sodass er umfiel. Während er am Boden lag nahmen der Mann und sein Begleiter eine der beiden Gepäckträgertaschen an sich und flüchteten. Die unmittelbar nach Alarmierung durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 cm groß, 30-35 Jahre alt, korpulente Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarzer Vollbart, dunkle kurze Haare; dunkel gekleidet mit schwarzen Handschuhen

Männlich, ca. 185-190 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare; dunkel gekleidet mit schwarzen Handschuhen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

