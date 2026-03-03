PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0287 Frankfurt - Sachsenhausen: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Aufmerksame Polizeibeamte bemerkten in der Nacht von Montag (02. März 2026) auf Dienstag (03. März 2026) einen Mann, welcher gegen 02:45 Uhr mit einem Wahlplakat unter dem Arm die Schweizer Straße entlanglief.

Nach kurzer Flucht gelang es den Polizisten ihn festzunehmen.

Neben dem Plakat führte er eine Gartenschere mit sich, offensichtlich hatte er das Plakat kurz zuvor abgeschnitten. Auf Nachfrage der Beamten bestätigte er den Verdacht, er wird sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:58

    POL-F: 260303- 0286 Frankfurt- Niederrad: Fahndungsrücknahme- Bezug zu Nr. 285 Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (ma) Die seit Montag (2. März 2026) vermisste 87 Jahre alte Frau Heidrun S. aus Frankfurt / Niederrad wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:54

    POL-F: 260303 - 0285 Frankfurt- Niederrad: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (ki) Seit gestern (02. März 2026) wird die 87 Jahre alte Frau Heidrun S. aus Frankfurt / Niederrad vermisst. Sie verließ gegen 18:30 Uhr das Seniorenheim im Schleusenweg und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Frau S. ist bedingt orientiert und mobil stark eingeschränkt. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 160 ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:31

    POL-F: 260302 - 0284 Frankfurt - Seckbach: Trickdiebstahl in Wohnung

    Frankfurt (ots) - (th) Am Samstagnachmittag (28. Februar 2026) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Bereich der Atzelbergstraße in Seckbach. Eine bislang unbekannte Person bot nach bisherigen Erkenntnissen der 75-jährigen Bewohnerin an der Haustür an, ihre Einkaufstüten in die Wohnung zu tragen. Nachdem die Dame das Angebot angenommen hatte, gelangte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren