Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0287 Frankfurt - Sachsenhausen: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Aufmerksame Polizeibeamte bemerkten in der Nacht von Montag (02. März 2026) auf Dienstag (03. März 2026) einen Mann, welcher gegen 02:45 Uhr mit einem Wahlplakat unter dem Arm die Schweizer Straße entlanglief.

Nach kurzer Flucht gelang es den Polizisten ihn festzunehmen.

Neben dem Plakat führte er eine Gartenschere mit sich, offensichtlich hatte er das Plakat kurz zuvor abgeschnitten. Auf Nachfrage der Beamten bestätigte er den Verdacht, er wird sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten müssen.

