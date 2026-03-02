Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0284 Frankfurt - Seckbach: Trickdiebstahl in Wohnung

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagnachmittag (28. Februar 2026) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Bereich der Atzelbergstraße in Seckbach.

Eine bislang unbekannte Person bot nach bisherigen Erkenntnissen der 75-jährigen Bewohnerin an der Haustür an, ihre Einkaufstüten in die Wohnung zu tragen. Nachdem die Dame das Angebot angenommen hatte, gelangte der Täter durch ein Ablenkungsmanöver in die Wohnung, wo es ihm gelang, eine Goldkette zu entwenden. Der Täter konnte danach unbemerkt flüchten.

Die 75-Jährige beschrieb den Täter folgendermaßen:

Männlich, 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, gebräunte Haut, trug eine braune Jacke sowie eine dunkle Hose und eine OP-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell