PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0284 Frankfurt - Seckbach: Trickdiebstahl in Wohnung

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstagnachmittag (28. Februar 2026) kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Trickdiebstahl im Bereich der Atzelbergstraße in Seckbach.

Eine bislang unbekannte Person bot nach bisherigen Erkenntnissen der 75-jährigen Bewohnerin an der Haustür an, ihre Einkaufstüten in die Wohnung zu tragen. Nachdem die Dame das Angebot angenommen hatte, gelangte der Täter durch ein Ablenkungsmanöver in die Wohnung, wo es ihm gelang, eine Goldkette zu entwenden. Der Täter konnte danach unbemerkt flüchten.

Die 75-Jährige beschrieb den Täter folgendermaßen:

Männlich, 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, gebräunte Haut, trug eine braune Jacke sowie eine dunkle Hose und eine OP-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren