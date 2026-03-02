Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0284 Frankfurt - Gallus: Raser verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und anschließend seinen Führerschein

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (01. März 2026) verlor ein Raser, der mutmaßlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte dabei unter anderem einen Fußgänger leicht.

Gegen 21:00 Uhr raste der Fahrer die Europa-Allee in Richtung Skyline-Plaza entlang. Auf Höhe der Hausnummer 49 verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, einem Poller sowie einem Verkehrsschild.

Das Verkehrsschild fiel durch den Zusammenstoß um. Ein Fußgänger, der sich just in diesem Moment neben diesem befand, musste aufgrund des fallenden Schildes zur Seite ausweichen und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt.

Zeugenaussagen und die Spurenlage vor Ort deuten darauf hin, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, stellten Polizeibeamte das Fahrzeug und auch der Führerschein des Fahrers sicher. Der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennen kann nämlich auch dann angenommen werden, wenn sich Kraftfahrzeugführer alleine mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegen, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell