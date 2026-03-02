Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0282 Frankfurt- Westend: Mehrere Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(ma) Gleich mehrere Schriftzüge mit teilweise strafbarem Inhalt wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter im Bereich des Westendplatzes, Ecke Feuerbachstraße angebracht.

In der Zeit von Donnerstag (26. Februar 2026) bis Sonntag (1. März 2026) beschmierten der oder die Täter Stromverteilerkästen, Postkästen, Straßenschilder und eine Litfaßsäule mittels schwarzen Markers.

Durch die feststellende Streife konnten alle Schriftzüge rückstandslos entfernt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

