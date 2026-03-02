Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0279 Frankfurt - Eckenheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0268

Frankfurt (ots)

(di) Die seit Mittwoch (25. Februar 2026) vermisste 52-Jährige aus Eckenheim konnte wohlbehalten in Frankfurt angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung vom 28. Februar wird daher wird daher hiermit aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell