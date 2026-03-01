Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0278 Frankfurt - Bundesautobahn 66: Autorennen endet in Unfall mit Verletzten

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei Raser lieferten sich am gestrigen Samstagmittag (28. Februar 2026) ein Autorennen auf der BAB 66, daraus resultierte ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier leichtverletzten Personen.

Nach aktuellen Erkenntnissen trug sich der Sachverhalt wie folgt zu: Ein 33-jähirger Fahrer eines Audis und ein unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW fuhren gegen 12:25 Uhr auf der BAB 66 zwischen Zeilsheim und der Anschlussstelle Kelkheim ein Autorennen. Beide sollen sich mehrfach rechts überholt haben und dabei deutlich die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen überschritten haben. Andere Verkehrsteilnehmer sollen aggressiv mittels Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel aufgefordert worden sein. Der Fahrer des Audis fuhr dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einem unbeteiligten Fahrer eines weiteren BMW kurz vor der Anschlussstelle Kelkheim von hinten auf. Beide gerieten ins Schleudern und kollidierten mit den dortigen Betongleitwänden. Der Wagen eines weiteren unbeteiligten Fahrers eines BMW wurde durch die Trümmerteile beschädigt. Im Fahrzeug der beiden ins Schleudern geratenen PKW befanden sich jeweils noch eine Beifahrerin, sodass sowohl die beiden Fahrer, als auch die jeweiligen Beifahrerinnen leichtverletzt wurden. Der andere Fahrer, welcher sich an dem Rennen beteiligt hatte, entfernte sich unerlaubt in unbekannte Richtung von dem Unfallort, sein Fahrzeug wurde mutmaßlich nicht beschädigt.

Die Unfallursachenermittlung, sowie die Fahndung nach dem zweiten Fahrer des Rennens wurde aufgenommen, zu ihm ist folgendes bekannt:

Er fuhr einen schwarzen BMW M5 Coupe und das Kennzeichen seines Fahrzeugs beginnt nach aktuellem Ermittlungsstand mit MTK-N

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 46400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

