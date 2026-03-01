Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0275 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Wohnmobil in Vollbrand

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Samstag (28. Februar 2026) auf Sonntag (01. März 2026) kam es auf der BAB 661 zu einem Vollbrand bei einem Wohnmobil. Die Fahrer bemerkten den Brand schnell genug, es wurde niemand verletzt.

Ein 31-jähriger Mann fuhr nach aktuellen Erkenntnissen mit seinem Wohnmobil gegen 02:00 Uhr aus Bad Vilbel kommend zum Preungesheimer Dreieck, als er einen Flammenschlag aus dem Motorraum wahrnahm. Seine Beifahrerin und er stellten den Wagen auf der Standspur ab und verließen das Fahrzeug. Dieses geriet kurz darauf in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand im weiteren Verlauf erfolgreich löschen, es wurde niemand verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten kam es bis 03:05 Uhr zu einer Sperrung der B3 in dieser Fahrtrichtung.

Aktuell wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen, das zuständige Kommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

