Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0276 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Polizeibeamter wurde Samstagnacht (28.Februar 2026) bei einem Einsatz in einer Klinik durch einen Patienten leichtverletzt.

Die Streife wurde gegen 22:20 Uhr verständigt und in ein Klinikum in der Langen Straße entsandt, da sich ein behandlungsbedürftiger Patient mit Kopfwunde aggressiv verhalte. Der erheblich alkoholisierte 47-jährige Mann war auch noch bei Eintreffen der Streife aggressiv, als Beamte ihm helfen wollten sich auf einen Stuhl zu setzen, holte er mit seinem rechten Bein Schwung und trat einem der Polizisten gegen das Knie, dabei spuckte er ihm auch gegen den Oberschenkel. Damit jedoch noch nicht genug, im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizisten durchweg, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt brachten die Beamten den wohnsitzlosen Mann im Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt.

