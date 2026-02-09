PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Ein grünes Band verbindet! - ZOLL setzt ein Zeichen zum Tag der Kinderhospizarbeit!

Heilbronn (ots)

Am 10. Februar ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Das Hauptzollamt Heilbronn macht auf diese sehr wichtige Tätigkeit aufmerksam und setzt durch ein grünes Band an den Einsatzfahrzeugen ein starkes Zeichen für die Kinder- und Jugendhospizarbeit.

"Am 10. Februar wird an allen Einsatzfahrzeugen ein grünes Band angebracht!" erklärt die Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn, Christina Taylor-Lucas. "Dieses Band ist das Solidaritäts- und Unterstützungs-Symbol für die unentbehrlichen und bedeutsamen Leistungen in der Kinder- und Jugendhospizarbeit."

Die grünen Bänder wurden vom Deutschen Kinderhospizverein e.V. zur Verfügung gestellt; der Verein begleitet und unterstützt lebensbegrenzt erkrankte Kinder und deren Familien.

Für die Beschäftigten des Innendienstes besteht die Möglichkeit gegen einen Spendenobulus eine Schleife zu erwerben und an diesem Tag an ihrer Kleidung sichtbar zu tragen. Der vollständige Spendenaktionsbetrag kommt dem Deutschen Kinderhospizverein e. V. zugute.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Heilbronn
Pressesprecher
Marcel Schröder
Telefon: 07131-8970-1050
Mobil: 0175 / 26 90 512
Fax: 07131/8970-1999
E-Mail: presse.hza-heilbronn@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

