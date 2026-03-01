Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260301 - 0277 Frankfurt - Westend: Festnahme nach Beschädigung von Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am frühen Samstagmorgen (28. Februar 2026) einen Mann fest, der zuvor sechs Wahlplakate unterschiedlicher Parteien zerstört hatte.

Der 47-jährige wohnsitzlose Mann wurde gegen 06:30 Uhr dabei beobachtet, wie er auf der Eschersheimer Landstraße unterschiedliche Wahlplakate abriss und zum Teil anzündete. Im Anschluss flüchtete er, eine umgehend eingeleitete Fahndung führte jedoch zum Erfolg, Polizisten nahmen ihn kurz darauf fest.

Sie brachten ihn im Anschluss in das zentrale Polizeigewahrsam.

