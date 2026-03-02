Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0280 Frankfurt- Innenstadt: Action Day der "BAO Zeil"

Frankfurt (ots)

(ki) Am Samstag (28. Februar 2026) führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Stadtpolizei Frankfurt im Rahmen der "BAO Zeil" erneute Schwerpunktkontrollen auf der Einkaufsstraße sowie den Nebenstraßen durch und zeigten dort verstärkte Präsenz.

Ab 20:00 Uhr waren über 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Schwerpunkt lag auf der Kontrolle größerer Personengruppen, der Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern sowie der Überprüfung mehrerer Gaststätten im Hinblick auf die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Bestimmungen.

Bei der ersten konzentrierten Kontrolle am Einkaufszentrum "MyZeil" kontrollierten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte gegen 21:30 Uhr über 50 Personen, die zuvor aufgrund ihres Verhaltens aufgefallen waren.

Im Anschluss an die Großkontrolle wurden neben der Zeil auch die Nebenstraßen ergänzend durch dezentrale Kontrollen in den Fokus gerückt.

Nach Mitternacht überprüften die Einsatzkräfte zudem die Einhaltung des Jugendschutzes in mehreren Gaststätten.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten über 250 Personen. Dabei stellten sie Verstöße gegen das Aufenthalts- sowie das Pflichtversicherungsgesetz fest und leiteten über 120 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Mehrere Personen erhielten Platzverweise. Ein Schlagring wurde sichergestellt.

Die gemeinsam mit dem Hessischen Polizeipräsidium Einsatz durchgeführten Maßnahmen dienen der nachhaltigen Stärkung der Sicherheit im Bereich der Frankfurter Innenstadt und werden auch an den kommenden Wochenenden fortgesetzt.

