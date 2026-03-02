Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0281 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Personengruppe angegriffen - Polizei sucht Geschädigte

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am Samstagabend (28. Februar 2026) zwei Männer fest, welche zuvor eine sechsköpfige Personengruppe angegriffen und hierbei auch eine Nagelschere eingesetzt haben sollen. Die Geschädigten sind aktuell nicht bekannt und werden von der Polizei nun gesucht.

Der Vorfall trug sich gegen 20:40 Uhr in der Taunusstraße zu. Aus aktuell ungeklärter Ursache griffen zwei Männer nach bisherigen Erkenntnissen eine augenscheinlich alkoholisierte Gruppe von sechs Personen an. Polizeibeamte beobachteten die Tat. Nachdem sich die beiden Tatverdächtigen zunächst zu entfernen versuchten, gelang es den Polizisten schließlich die beiden Angreifer festzunehmen. In dieser Zeit entfernten sich jedoch auch die Geschädigten von der Örtlichkeit.

Unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage konnte nachvollzogen werden, dass einer der beiden Beschuldigten eine Nagelschere einsetzte und damit auch mehrfach auf Personen einstach. Diese Schere fanden die Beamten im Rahmen der Durchsuchung bei einem der beiden festgenommenen Personen auf. Die 33- und 31-jährigen wohnsitzlosen Männer wurden zwecks richterlicher Vorführung in die Gewahrsamszellen gebracht.

Ermittlungen, auch in umliegenden Krankenhäusern, ergaben bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise auf die Geschädigten. Aus diesem Grund bittet die Polizei diese Personen oder weitere Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

