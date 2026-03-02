Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260302 - 0283 Frankfurt- Ginnheim: Betrunkene Frau pöbelt auf einem Kinderspielplatz

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (01. März 2026) alarmierten besorgte Anwohner die Polizei wegen einer pöbelnden Frau auf einem Kinderspielplatz. Nach einem Platzverweis verletzte sie einen Passanten mit einer Backpfeife. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme beleidigte sie die Einsatzkräfte. Sie wurde schließlich in eine nahegelegene Einrichtung gebracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll die 49-Jährige gegen 13:15 Uhr auf einem Spielplatz in der Heinzstraße gepöbelt sowie die dortigen Anwohner und dort spielende Kinder beleidigt haben. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte erteilten ihr daraufhin einen Platzverweis.

Beim Verlassen des Spielplatzes trat sie jedoch gegen die Seitentür des Streifenwagens und verpasste einem zufällig anwesenden 73-jährigen Passanten eine Backpfeife. Bei der darauffolgenden Ingewahrsamnahme beleidigte sie lautstark die eingesetzten Beamten. Auf Grund ihres mehr als auffälligen Verhaltens, wurde sie in eine nahegelegene psychiatrische Einrichtung gebracht.

Zum ursprünglichen Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung am Streifenwagen eingeleitet.

