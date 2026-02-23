PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit mehreren Jahren Gesuchter an der Schweizer Grenze festgenommen

Basel (ots)

Der Versuch eines 34-Jährigen über die Schweizer Grenze einzureisen scheiterte. Nun muss der mit Haftbefehl Gesuchte eine Haftstrafe verbüßen. Am Freitagnachmittag (20.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den italienischen Staatsangehörigen im Fernreisezug am Badischen Bahnhof in Basel. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass ihn ein Gericht vor sieben Jahren wegen der unerlaubten Einfuhr nicht geringer Mengen Betäubungsmitteln zu einer Freiheitstrafe von zwei Jahren und 4 Monaten verurteilte. Nach Teilverbüßung seiner Strafe, erfolgte die Abschiebung in sein Heimatland. Da der Gesuchte versuchte nach Deutschland einzureisen, nahmen die Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann fest und lieferten ihn zur Verbüßung seiner Restfreiheitsstrafe von 258 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

