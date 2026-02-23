PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Wiederholungstäter festgenommen

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei hat einen 28-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierte den malischen Staatsangehörigen am Samstagabend (21.02.2026) am Hauptbahnhof in Freiburg (Breisgau). Die Überprüfung des Mannes ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des mehrfachen Verdachts von räuberischen Diebstählen in Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten, gefährlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung und Beleidigung. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach der Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
