Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Busreise endet im Gefängnis

Neuenburg (ots)

Ein wegen Sachbeschädigung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss der 35-Jährige für 110 Tage ins Gefängnis. Am Mittwochmorgen (18.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Sachbeschädigung verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

