PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

Basel (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf. Neben einer Strafanzeige wurde ein Einreiseverbot gegen den Mann erlassen.

Am Dienstagmorgen (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen vor der Einreise nach Deutschland im Fernreisezug am Basel Badischen Bahnhof. Der Mann zeigte eine türkische Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Bei der Überprüfung des Dokumentenfotos konnten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Gegen den 18-Jährige wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nach Verfügung eines zweijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes für Deutschland, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:50

    BPOLI-WEIL: 429 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus fest

    Weil am Rhein (ots) - Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe. Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:46

    BPOLI-WEIL: Frau kann 1.200 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

    Basel (ots) - Eine seit über neun Jahren verurteilte 38-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Da sie die Strafe zahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen. Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) eine 38-Jährige am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass diese zur ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:44

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt 44 Patronen für Schreckschusswaffen sicher

    Neuenburg (ots) - An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei 44 Patronen sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am Dienstagmittag (17.02.2026) ist ein 21-Jähriger am Autobahngrenzübergang Neuenburg, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz eine Tasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren