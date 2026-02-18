Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

Basel (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf. Neben einer Strafanzeige wurde ein Einreiseverbot gegen den Mann erlassen.

Am Dienstagmorgen (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen vor der Einreise nach Deutschland im Fernreisezug am Basel Badischen Bahnhof. Der Mann zeigte eine türkische Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Bei der Überprüfung des Dokumentenfotos konnten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Gegen den 18-Jährige wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Nach Verfügung eines zweijährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes für Deutschland, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

