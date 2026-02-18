PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 429 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus fest

Weil am Rhein (ots)

Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe.

Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls, war der 37-Jährige vergangenes Jahr durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von über zwei Jahren verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung in den Kosovo mit einer anschließenden Einreisesperre für drei Jahre. Da der Gesuchte wieder nach Deutschland einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 429 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:46

    BPOLI-WEIL: Frau kann 1.200 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

    Basel (ots) - Eine seit über neun Jahren verurteilte 38-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Da sie die Strafe zahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen. Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) eine 38-Jährige am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass diese zur ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:44

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt 44 Patronen für Schreckschusswaffen sicher

    Neuenburg (ots) - An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei 44 Patronen sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am Dienstagmittag (17.02.2026) ist ein 21-Jähriger am Autobahngrenzübergang Neuenburg, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz eine Tasche ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:27

    BPOLI-WEIL: Flüchtiger kann 5.000 Euro zahlen und entgeht Haftstrafe

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Ein seit dem vergangenen Jahr mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger ging der Bundespolizei an der Schweizer Grenze ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Am Montagmorgen (16.02.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Rheinfelden (Baden). Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren