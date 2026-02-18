Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 429 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisebus fest

Weil am Rhein (ots)

Eigentlich durfte sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach einer Teilverbüßung der Haftstrafe die Abschiebung mit mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt reiste er wieder nach Deutschland ein und verbüßt nun die Reststrafe.

Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den kosovarischen Staatsangehörigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls, war der 37-Jährige vergangenes Jahr durch ein Gericht zu einer Haftstrafe von über zwei Jahren verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung erfolgte die Abschiebung in den Kosovo mit einer anschließenden Einreisesperre für drei Jahre. Da der Gesuchte wieder nach Deutschland einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 429 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

