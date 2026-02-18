PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau kann 1.200 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

Basel (ots)

Eine seit über neun Jahren verurteilte 38-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Da sie die Strafe zahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) eine 38-Jährige am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass diese zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Diebstahls war die rumänische Staatsangehörige vor neun Jahren zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Die Frau konnte die geforderte Geldsumme aufbringen. Somit verhinderte sie eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 10:44

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt 44 Patronen für Schreckschusswaffen sicher

    Neuenburg (ots) - An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei 44 Patronen sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am Dienstagmittag (17.02.2026) ist ein 21-Jähriger am Autobahngrenzübergang Neuenburg, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz eine Tasche ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:27

    BPOLI-WEIL: Flüchtiger kann 5.000 Euro zahlen und entgeht Haftstrafe

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Ein seit dem vergangenen Jahr mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger ging der Bundespolizei an der Schweizer Grenze ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Am Montagmorgen (16.02.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Rheinfelden (Baden). Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:19

    BPOLI-WEIL: Lebensgefährliches Trainsurfen - Jugendlicher fährt auf Zugkupplung mit

    Bad Krozingen (ots) - In Lebensgefahr begab sich ein bislang unbekannter Jugendlicher auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg im Breisgau und Weil am Rhein. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor der Lebensgefahr durch Bahnsurfen. Ersten Erkenntnissen zufolge, registrierte eine Reisende, die am Montag (16.02.2026) gegen 19:50 Uhr am Bahnhof Bad Krozingen aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren