Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau kann 1.200 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

Basel (ots)

Eine seit über neun Jahren verurteilte 38-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen. Da sie die Strafe zahlen konnte, durfte sie ihre Reise fortsetzen.

Am Dienstagabend (17.02.2026) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) eine 38-Jährige am Basel Badischen Bahnhof. Die Überprüfung ergab, dass diese zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Diebstahls war die rumänische Staatsangehörige vor neun Jahren zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Die Frau konnte die geforderte Geldsumme aufbringen. Somit verhinderte sie eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell