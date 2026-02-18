PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt 44 Patronen für Schreckschusswaffen sicher

Neuenburg (ots)

An der französischen Grenze stellte die Bundespolizei 44 Patronen sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen. Am Dienstagmittag (17.02.2026) ist ein 21-Jähriger am Autobahngrenzübergang Neuenburg, einer Kontrolle durch die Bundespolizei unterzogen worden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte auf dem Beifahrersitz eine Tasche mit Munition für Schreckschusswaffen. Da der ukrainische Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung der 44 Patronen. Der in Deutschland wohnhafte Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

