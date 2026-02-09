HZA-DU: Das Hauptzollamt informiert: Schließungen und Einschränkungen an Rosenmontag
Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)
Die folgenden Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg bleiben am Rosenmontag, 16.02.2026, geschlossen:
das Hauptzollamt, einschließlich der Nebenstellen, die Abteilung Kfz-Steuer, Köhnenstr. 5 - 11, 47051 Duisburg, das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45356 Essen und das Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str. 1a, 46446 Emmerich.
Auf Grund der Schließung ist an diesem Tag die Abholung von Postsendungen und die Bearbeitung von Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten bei den Zollämtern Emmerich und Essen nicht möglich.
Dringende Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen können an dem Tag im Notbetrieb über das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen, zwischen 06:00 und 22:00 Uhr oder über das Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Str. 158,47119 Duisburg, zwischen 07:30 und 16:00 Uhr vorgenommen werden.
Am 17.02.2026 sind die Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg wieder uneingeschränkt geöffnet.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Duisburg
Pressestelle
Telefon: 0203 / 6048 - 1661 , - 1531
E-Mail: presse.hza-duisburg@zoll.bund.de
www.zoll.de
