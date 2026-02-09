Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Das Hauptzollamt informiert: Schließungen und Einschränkungen an Rosenmontag

Duisburg; Essen; Oberhausen; Mülheim a. d. Ruhr; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)

Die folgenden Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg bleiben am Rosenmontag, 16.02.2026, geschlossen:

das Hauptzollamt, einschließlich der Nebenstellen, die Abteilung Kfz-Steuer, Köhnenstr. 5 - 11, 47051 Duisburg, das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45356 Essen und das Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str. 1a, 46446 Emmerich.

Auf Grund der Schließung ist an diesem Tag die Abholung von Postsendungen und die Bearbeitung von Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten bei den Zollämtern Emmerich und Essen nicht möglich.

Dringende Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen können an dem Tag im Notbetrieb über das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen, zwischen 06:00 und 22:00 Uhr oder über das Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Str. 158,47119 Duisburg, zwischen 07:30 und 16:00 Uhr vorgenommen werden.

Am 17.02.2026 sind die Dienststellen des Hauptzollamts Duisburg wieder uneingeschränkt geöffnet.

