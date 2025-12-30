Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Über vier Kilogramm Ecstasy, ein Kilogramm Kokain und fünf Liter Amphetamin-Öl - Zoll schnappt Drogenschmuggler in Kranenburg

Duisburg; Kreis Kleve (ots)

Bei einer Routinekontrolle am 18.12.2025 überprüften Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Zolls einen aus den Niederlanden einreisenden Pkw in Kranenburg auf der Bundesstraße 9. Die Frage nach mitgeführten illegalen Waren, z. B. Rauschgift oder Waffen, verneinte der 38-jährige Fahrer.

Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Zöllner im Kofferraum des Fahrzeugs einen Kanister fest. Eine Überprüfung ergab, dass sich darin fünf Liter Amphetamin-Öl befanden. Weiterhin entdeckten die Zöllner einen Hohlraum im Kofferraum. Darin waren zwei Plastiktüten mit einem Kilogramm Kokain und über vier Kilogramm Ecstasy versteckt.

Der Fahrer wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve. Gegen den 38-jährigen Mann wurde durch das Amtsgericht Kleve auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Weitere Angaben können derzeit aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

