HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert: Zollamt Essen schließt am 05.02.2026 um 14 Uhr

Duisburg, Essen (ots)

Am Donnerstag, den 05.02.2026, schließt das Zollamt Essen bereits um 14 Uhr.

Dringende Einfuhr- und Ausfuhrabfertigungen können beim Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Str. 158, 47119 Duisburg, zwischen 07:30 und 16:15 Uhr oder beim Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Str. 86, 47638 Straelen, zwischen 06:00 und 22:00 Uhr vorgenommen werden.

Ab Freitag, den 06.02.2026, ist das Zollamt Essen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.

