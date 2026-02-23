PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Töchter der Gesuchten können Haftstrafe abwenden

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze fasste die Bundespolizei eine mit Haftbefehl gesuchte Frau. Durch die Hilfe der Töchter, entging sie einer Haftstrafe. Am Sonntagnachmittag (22.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die französische Staatsangehörige am Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die in Frankreich wohnhafte 56-Jährge seit zwei Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz verhängte ein Gericht eine Geldstrafe gegen die Gesuchte. Durch ihre Töchter konnte die Frau ihre Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro begleichen und ersparte sich somit eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:34

    BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Wiederholungstäter festgenommen

    Freiburg (ots) - Die Bundespolizei hat einen 28-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Untersuchungshaft. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierte den malischen Staatsangehörigen am Samstagabend (21.02.2026) am Hauptbahnhof in Freiburg (Breisgau). Die Überprüfung des Mannes ergab einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des mehrfachen Verdachts von räuberischen Diebstählen in Zusammenhang mit ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:27

    BPOLI-WEIL: Busreise endet im Gefängnis

    Neuenburg (ots) - Ein wegen Sachbeschädigung verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss der 35-Jährige für 110 Tage ins Gefängnis. Am Mittwochmorgen (18.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:54

    BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

    Basel (ots) - Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte den Versuch auf. Neben einer Strafanzeige wurde ein Einreiseverbot gegen den Mann erlassen. Am Dienstagmorgen (17.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den afghanischen Staatsangehörigen vor der Einreise nach Deutschland im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren