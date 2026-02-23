Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Töchter der Gesuchten können Haftstrafe abwenden

Neuenburg (ots)

Bei einer Kontrolle an der französischen Grenze fasste die Bundespolizei eine mit Haftbefehl gesuchte Frau. Durch die Hilfe der Töchter, entging sie einer Haftstrafe. Am Sonntagnachmittag (22.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei die französische Staatsangehörige am Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen die in Frankreich wohnhafte 56-Jährge seit zwei Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz verhängte ein Gericht eine Geldstrafe gegen die Gesuchte. Durch ihre Töchter konnte die Frau ihre Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro begleichen und ersparte sich somit eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe.

