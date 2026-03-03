Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303- 0286 Frankfurt- Niederrad: Fahndungsrücknahme- Bezug zu Nr. 285 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit Montag (2. März 2026) vermisste 87 Jahre alte Frau Heidrun S. aus Frankfurt / Niederrad wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

