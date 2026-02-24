Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei - Mann mit zwei Haftbefehlen am Hauptbahnhof Kiel

Kiel (ots)

Am frühen Morgen des 24.02.2026 kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Kieler Hauptbahnhof. Die Überprüfung seiner Personalien brachte zwei Haftbefehle mit nicht unerheblichen Haftstrafen zutage.

Am 24.02.2026 gegen 03:00 kontrollierten einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kiel einen 54-jährigen Deutschen im Kieler Bahnhof. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab dann zwei Haftbefehle unterschiedlicher Staatsanwaltschaften. Er war demnach durch zwei Amtsgerichte in Schleswig-Holstein zu jeweils einem Jahr und fünf Monaten (515 Tage) und einmal zu 213 Tagen wegen Computerbetruges, diversen Diebstahlsdelikten und Sachbeschädigung verurteilt worden. Eine Zurückstellung gegen Auflagen wurde widerrufen. Der Aufenthalt des Mannes war seitdem unbekannt. Infolgedessen wurde er durch die Bundespolizisten verhaftet. Die anschließende Durchsuchung brachte dann auch noch ein unerlaubt geführtes Messer ans Tageslicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde 54-jährige gegen 04:00 Uhr der Justizvollzugsanstalt übergeben.

André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell