BPOL-KI: Bundespolizei - Mann mit zwei Haftbefehlen am Hauptbahnhof Kiel
Kiel (ots)
Am frühen Morgen des 24.02.2026 kontrollierten Bundespolizisten einen Mann im Kieler Hauptbahnhof. Die Überprüfung seiner Personalien brachte zwei Haftbefehle mit nicht unerheblichen Haftstrafen zutage.
Am 24.02.2026 gegen 03:00 kontrollierten einer Streife der Bundespolizeiinspektion Kiel einen 54-jährigen Deutschen im Kieler Bahnhof. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab dann zwei Haftbefehle unterschiedlicher Staatsanwaltschaften. Er war demnach durch zwei Amtsgerichte in Schleswig-Holstein zu jeweils einem Jahr und fünf Monaten (515 Tage) und einmal zu 213 Tagen wegen Computerbetruges, diversen Diebstahlsdelikten und Sachbeschädigung verurteilt worden. Eine Zurückstellung gegen Auflagen wurde widerrufen. Der Aufenthalt des Mannes war seitdem unbekannt. Infolgedessen wurde er durch die Bundespolizisten verhaftet. Die anschließende Durchsuchung brachte dann auch noch ein unerlaubt geführtes Messer ans Tageslicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde 54-jährige gegen 04:00 Uhr der Justizvollzugsanstalt übergeben.
André Fischer - Pressestelle Bundespolizeiinspektion Kiel
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kiel
Pressestelle
André Fischer
Telefon: 0431/ 980 71 - 119
E-Mail: presse.kiel@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell