Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0285 Frankfurt- Niederrad: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ki) Seit gestern (02. März 2026) wird die 87 Jahre alte Frau Heidrun S. aus Frankfurt / Niederrad vermisst.

Sie verließ gegen 18:30 Uhr das Seniorenheim im Schleusenweg und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Frau S. ist bedingt orientiert und mobil stark eingeschränkt. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 160 cm groß - leicht kräftige Statur - kurze weiße Haare - schwerfälliger Gang

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-befindet-sich-die-87-jaehrige-heidrun-s

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen das 10. Polizeirevier in Frankfurt unter 069 / 755 - 11000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell