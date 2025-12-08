Feuerwehr Gronau

FW Gronau: Brand im Industriegebiet an der Hentschelstraße

Gronau (ots)

Am Montagmorgen, den 8. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Gronau um 8:38 Uhr zu einem Einsatz in die Firma Brocolor alarmiert. Der Alarm erfolgte aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage.

Bereits während der Anfahrt wurde die Alarmstufe auf Feuer_Groß erhöht, da die ersten Informationen auf einen Brand in der Produktion hinwiesen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Container, der mit einem Halbfertigerzeugnis befüllt war, in Brand geraten war.

Die Feuerwehr Gronau setzte umgehend Atemschutztrupps ein, um den brennenden Container zu sichern. Mit Hilfe eines Hubwagens wurde der Container ins Freie und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Bereiche der Produktionshalle verhindert werden. Die Produktionshalle wurde allerdings stark verraucht und von der Feuerwehr mit Hochleistungslüftern gelüftet. Durch den Brand entstand eine Rauchwolke, eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nicht.

Personen wurden nicht verletzt, die Mitarbeiter des Unternehmens befanden sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit.

Die Feuerwehr Gronau war mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 10:30 Uhr erfolgreich abgeschlossen und die Einsatzstelle an die Verantwortlichen der Firma übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gronau, übermittelt durch news aktuell