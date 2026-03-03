Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303 - 0289 Frankfurt - Flughafen: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(la) Am Abend des gestrigen Tages (02. März 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall am Frankfurter Flughafen bei dem gleich vier Fahrzeuge beschädigt und eine Person schwer verletzt wurde.

Der Unfallfahrer befand sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 17:00 Uhr an der Schranke zum Ankunftsbereich des Flughafens. Da der Abstand zum Schrankenautomaten zu groß war, lehnte sich der Fahrer weit aus seinem Fenster, um das Ticket entnehmen zu können. Hierbei betätigte der Fahrer aus unbekannter Ursache das Gaspedal seines Autos, durchbrach die Schranke und fuhr auf einen vor ihm haltenden Kleintransporter auf. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter auf ein drittes Auto gestoßen, welches wiederum in ein viertes Fahrzeug geschoben wurde. Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde durch den Unfall verletzt und in ein umliegendes in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Schranke entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

