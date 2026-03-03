Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260303- 0291 Frankfurt- Bockenheim: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (02. März 2026) kam es ab der Kreuzung Ludwig-Landmann-Straße Ecke Am Industriehof zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 23-Jährigen.

Gegen 23:45 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf, welches mehrfach Fahrspurmarkierungen überfuhr und wiederholt mit quietschenden Reifen abbremste. Auf die Anhaltesignale der Streife, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, reagierte dieser nicht. Auch eine rotzeigende Ampel brachte den Fahrer nicht zum Stehen. So überquerte er die Kreuzung auf der Ludwig-Landmann-Straße und fuhr stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der BAB 66.

Kurz darauf wurde das Fahrzeug in der Paquetstraße gestellt.

Während der Fahrer zu Fuß flüchtete, ließ er seine Beifahrerin und sein Mobiltelefon vor Ort zurück. Das Fahrzeug sowie sein Handy wurden sichergestellt.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen seiner Verkehrsvergehen.

